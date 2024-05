Več kot eno leto po umoru, devet mesecev po najdbi trupla in dobre štiri mesece po zaključku kriminalistične preiskave še vedno ni razpisana tiralica za osumljencem, ki naj bi na Trubarjevi cesti v Ljubljani umoril 37-letnega Klemna D. Za njegovim domnevnim krvnikom, Igorjem P., se je izgubila vsaka sled, policija ga še vedno išče, vendar za njim ni razpisana tiralica. Tako osumljenca za umor še vedno ni niti na seznamu iskanih oseb slovenske policije, niti ni za njim izdana Interpolova tiralica.

Na potezi je tožilstvo

Na ljubljanski policijski upravi so nam pojasnili, da so osumljenca že kazensko ovadili tožilstvu, glede razpisa tiralice pa so njihove roke zvezane. Zakon o kazenskem postopku namreč določa, da je tiralico dovoljeno odrediti za obdolženca, proti kateremu teče kazenski postopek, tiralico pa odredi sodišče. Zato je prvo na potezi ljubljansko tožilstvo, kjer so nam pojasnili, da še niso sprejeli tožilske odločitve glede pregona osumljenca. Dodatno so nam potrdili, da od policistov niso zahtevali dopolnitve ovadbe, »so se pa pri pristojnih organih še preverjale določene okoliščine glede zadeve«.

Do nadaljnjega tako policija Igorja P. še vedno išče brez tiralice, za zdaj pa še ni bila uspešna. Igor P. naj bi sicer izginil že kmalu po umoru, čeprav je trajalo več mesecev, da je policija našla truplo umorjenega. Marčevsko izginotje 37-letnega Klemna D. se je namreč začelo razpletati šele avgusta, ko so naključni mimoidoči na območju Krima našli človeške posmrtne ostanke. Izkazalo se je, da gre za pogrešanega 37-letnika, za katerega so policisti že ves čas sumili, da je bil žrtev nasilnega kaznivega dejanja.

Moril na Trubarjevi, truplo odvrgel na Krimu

To je potrdila tudi preiskava. Kriminalisti so ugotovili, da je Igor P. 37-letnika s strelnim orožjem umoril v svojem stanovanju na Trubarjevi cesti, truplo umorjenega pa je nato odpeljal na Krim in ga odvrgel. Igor P., ki je na Petkovškovem nabrežju vodil gostinski lokal in se ukvarjal tudi z organizacijo dogodkov, naj bi že tedaj izginil in za seboj pustil tudi otroka. Policisti so po zaključku preiskave sklenili, da je Igor P. najverjetneje moril zaradi koristoljubja, saj naj bi Klemnu D. dolgoval večjo količino denarja. Osumljeni naj bi bil sicer zadolžen na več koncih, finančnim težavam, v katerih se je znašel, pa naj bi botrovale tudi igre na srečo.

»V večmesečni kriminalistični preiskavi je bilo v okviru zbiranja obvestil opravljenih več kot 80 pogovorov. Izvedenih je bilo več preiskovalnih dejanj, poleg zasegov predmetov in ogledov krajev, povezanih s preiskovanim kaznivim dejanjem, tudi več hišnih preiskav,« je vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Valter Zrinski že decembra bil prepričan, da so policisti naredili vse, kar je v njihovi moči, in identificirali glavnega osumljenca, ki pa za organe odkrivanja in pregona še danes ostaja nedosegljiv.

