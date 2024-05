Pop’s Pizza 30. v Evropi, zagrebška Franko’s 14.

Na posebnem dogodku v Madridu so razglasili letošnjo lestvico najboljših evropskih picerij zunaj Italije, dobro znano in priznano 50 Top Pizza. Kot že zadnjih nekaj let se je na njej tudi letos znašla ljubljanska picerija Pop's Pizza, ki je tokrat še izboljšala svojo uvrstitev, skočila za deset mest in je zdaj 30. v Evropi, pri čemer so pohvalili tako prostor kot izjemne pice, odlično testo in avtentične italijanske sestavine, posebej so omenili tudi sladice in nabor pijač.