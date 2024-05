Na Blejskem gradu, ravno tam, kjer danes odpirajo razstavo v poklon Francu Oblaku - Aciju, mojstru izdelovanja lokov, se je včeraj predstavila slovenska lokostrelska tarčna reprezentanca. Dva njena člana sta v prejšnjem tednu v Essnu v Nemčiji dosegla velika uspeha. Žiga Ravnikar iz kamniškega kluba je na evropskem kvalifikacijskem turnirju osvojil kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Je nosilec številnih rekordov, nastopil pa je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil 33. mesto.

»V teh treh letih sem ogromno napredoval in vedel sem, da sem tega sposoben. Na strelišču je to težje dokazati, zato sem izredno vesel, da mi je uspelo,« je o osvojitvi kvote dejal Žiga Ravnikar. Danes odhaja v Južno Korejo na tekmo svetovnega pokala, nato pa v turško Antalyo, kjer ima slovenska ekipa cilj ekipno kvoto. »Pripravljam se tekmo po tekmo, pred olimpijskimi igrami pa si bom prizadeval še odpravljati napake, da se čim bolje pripravim na igre,« je še povedal Ravnikar.

Evropski podprvak

Den Habjan Malavašič, prav tako iz Lokostrelskega kluba Kamnik, je na evropskem tarčnem prvenstvu osvojil srebrno kolajno v kategoriji moški ukrivljeni lok in naslov evropskega podprvaka. »Potrdilo se je to, kar že leta vem – da sodim v sam vrh,« je opisal izkušnjo. »V našem športu si lahko vrhunsko pripravljen, a je še vedno tistih 70 metrov med teboj in tarčo, kjer se lahko marsikaj zgodi,« je dodal še nekaj besed o potrebni športni sreči.

Ženska ekipa ukrivljenega loka je medtem v Essnu dosegla nov državni rekord. »Čez zimo se zapremo v Planico, kjer jih ožemam, da so sveži in dobri na tekmovanjih,« je nekoliko v šali potek treningov razložil trener Gregor Končan in dodal, da gredo v Turčijo po manjkajoče kvote, ki so po njegovem mnenju dosegljive. Poleg Ravnikarja in Habjana Malavašiča moško ekipo sestavlja še Miha Rožič.

Marjan Ilar, predsednik Lokostrelske zveze Slovenije, je na Bledu dejal, da imajo dobro in strokovno ekipo, ki si uspehe zagotovo zasluži, medtem ko je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac poudaril, da je lokostrelska družina pomemben del slovenske olimpijske družine. Po njegovem mnenju gre za plemenit in trajnostni šport. Z lokostrelstvom se pri nas ukvarja 2000 ljudi, in sicer v več kot 40 klubih.

Svetovno prvenstvo v Mokricah

Lokostrelska zveza Slovenije letos od 30. septembra do 6. oktobra organizira tudi svetovno prvenstvo v Mokricah v disciplini 3D-lokostrelstvo. Gre za tekmovanje, kjer so tarče narejene iz umetne mase in so imitacije živali v naravni velikosti. Postavljene so na razgibanih terenih. Razdalje do tarč so neznane do največ 45 metrov, tako da je potrebna veščina ocenjevanja razdalj, kar na različnih terenih vedno predstavlja izziv. Tekmuje se v štirih različnih vrstah lokov, ločeno po spolu.