Evropa bo težko našla pot v Butan

Pred tednom dni sem na teh straneh manjkal z razlogom. V živo sem preverjal, kam gre ta svet. In to na drugem koncu sveta. Tako rekoč na strehi sveta, kjer domujeta dve državi. Nepal in Butan. Vse, kar poslušamo pred evropskimi volitvami na temo trajnostnega razvoja, zelenega prehoda in usode Evrope, se lahko vidi v omenjenih državah. Nepal je šel v smer postopnega uničevanja okolja na račun razvoja brez koncepta. Sonca se v mestih ne vidi več, po najpomembnejših cestah se vozi kot po kolovozih in njihov najpomembnejši produkt Himalaja se na vsakem koraku duši v smeteh. In težko najdeš domačina, ki bi bil nasmejan.