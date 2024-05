Dejstvo je, da je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) razposlalo dopis vsem univerzam in po njihovih navedbah tudi članicam univerz. Citiram ministrstvo: »MVZI je 7. 12. 2023 visokošolskim zavodom poslalo Usmeritve za pripravo sestavin pogodbe o financiranju študijske dejavnosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov za obdobje 2025–2028«. V dopisu se znajde tudi »sporna« tretja usmeritvena točka, ki govori o krčenju mest na študijih prve in druge stopnje oziroma tam, kjer gre za domnevni osip študentov. Na podlagi neuradnih informacij in neuradnega vira sem sklepal, da so ga poslali predstojnikom in predstojnicam oddelkov Filozofske fakultete ter jim naročili, naj skrčijo razpisana mesta.

Zato sem vodstvo FF vprašal o dopisu, ki so ga prejeli od MVZI in ki naj bi ga preposlali predstojnikom. Na FF so odgovorili, da z MVZI niso prejeli dopisa ter da taka komunikacija poteka preko Univerze v Ljubljani. Ta odgovor pa ni bil popoln, ker niso pojasnili, da je dopis prejela Univerza v Ljubljani ter ga posredovala svojim članicam, na podlagi česar so na FF pripravili dopis za predstojnike in predstojnice, v katerem podajajo usmeritve.

Le teden kasneje je Visokošolski sindikat Slovenije Filozofske fakultete na spletni strani objavil pismo, ki ga je 21. 4. 2024 naslovil na vodstvo Filozofske fakultete. V njem omenjajo dopis, ki ga je vodstvo FF razposlalo predstojnikom in predstojnicam. Na podlagi zapisanega sem sklepal, da gre za isti dopis. Dne 26. 4. 2024 sem vodstvo FF prosil za pojasnila v zvezi s pismom sindikata. Služba za odnose z javnostjo je odgovorila, da je vodstvo odsotno. V kolikor bi kadarkoli v tednu kasneje prejel odgovore, bi seveda zadevo v članku pojasnili drugače.

Šlo je torej za šum v komunikaciji, do katerega je prišlo zaradi neustrezne in nepravočasne komunikacije Filozofske fakultete z našim medijem. V kolikor bi prejeli natančnejši odgovor vodstva FF ali pa odgovor na drugi sklop vprašanj, bi članek temu primerno prilagodili.

Gašper Stražišar, novinar Dnevnika