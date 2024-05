Nova Gorica. ​Na sojenju Danijelu Maksimoviću, ki naj bi septembra lani v enem od novogoriških lokalov poskusil ubiti Mateja C., je včeraj pričala Kristina P. Tistega dne je bila v lokalu kot gostja, občasno pa je v njem pomagala tudi kot natakarica. Prav ona je okrvavljenega Mateja C. našla v lokalu, a ga v svojem pričanju ni predstavila zgolj kot žrtev in je zgodbo zapeljala drugače od dognanj tožilstva in policije. Potem ko je natakar lokal ob dveh zjutraj zaprl, je v njem ostala še družba desetih ljudi. »Pogovarjali smo se, vzdušje je bilo sproščeno … Ne vem, kako, ne vem, zakaj, a Matej je takrat vzel pladenj, ki je bil na šanku, in si ga zlomil ob glavo. To je bil njegov prvi izbruh. Nato je izrekel nekaj groženj proti obdolženemu v zvezi z neko žensko in šel s pestjo nad njega, ga udaril ter s tečajev snel vrata, ki vodijo v stranišče. Z njimi je šel proti nam, treščil ob šank, s katerega je vse popadalo. Steklo na vratih je počilo. Takrat smo vsi bežali proti zadnjim vratom in se razbežali po ulici proti pošti,« je pripovedovala. Prepričana je bila, da je takrat lokal zapustil tudi obdolženi.

Sredi Nove Gorice je naenkrat ostala sama in se odločila, da se v lokal vrne. »Verjetno zato, ker sem ženska in bolj skrbna, zanimalo me je, ali se je zadeva umirila,« je pojasnila svojo odločitev. V stranišču lokala je našla okrvavljenega Mateja C.; trdi, da je bil pri zavesti in da je sam hodil. Poskušala ga je spraviti na prosto, a je ni poslušal, zato je po pomoč odšla iz lokala, naletela na mimoidočega in mu naročila, naj pokliče reševalce. Policisti, ki so nato prišli na kraj, imajo drugačno zgodbo. Matej C. naj bi izgubljal zavest, z majico so mu prevezali vrat in zadnji hip ustavili krvavitev.

Skrivnostni obiskovalec z madeži

Pred Kristino P. je sodnik zaslišal še tri fante, ki so se tistega večera družili v omenjenem lokalu, po njegovem zaprtju pa so se preselili pod arkade novogoriškega gledališča. Kdaj točno so zapustili lokal, si niso enotni, vsi pa so se spomnili, da se jim je v nekem trenutku pred gledališčem pridružil moški v kratkih hlačah, ki ga niso poznali, so pa vsi opazili, da je bil umazan, le s to razliko, da so rdeče-rjavo-črne madeže nekateri opazili na njegovi srajci, drugi na hlačah. Opisali so ga kot nekoliko prepotentnega in domnevno pijanega, enega od njih je želel udariti. Kmalu po tistem so se razšli, šele kasneje so izvedeli, da se je v baru nasproti ceste odvila drama, od policije pa, da se jim je pred gledališčem pridružil domnevni storilec.

Ljubljančana, ki zadnja leta živi na Goriškem, obtožnica bremeni, da je lanskega 17. septembra kmalu po tretji uri zjutraj v novogoriškem baru z grlom razbite steklenice napadel gosta in ga s steklom porezal po desni strani vratu. Nato naj bi vanj metal še steklenice in pepelnike, napadeni pa se je pred njim skril v straniščne prostore. Tožilka je prepričana, da je hujše posledice napada preprečil policist, ki je žrtvi ustavljal krvavitev do prihoda reševalcev. Zato je dejanje ostalo pri poskusu. Obdolženčeva zagovornika iz Odvetniške družbe Gabrič bosta z dodatnim izvedenskim mnenjem poskušala dokazati nasprotno: da rane in poškodbe vendarle niso bile tako hude, da bi bil napadeni v smrtni nevarnosti.

Danijel Maksimović se je že več- krat pojavljal v črni kroniki, tako v vlogi žrtve kot storilca. Obsojen je bil zaradi poskusa uboja, zaradi posedovanja prepovedanih drog, lani pa aretiran tudi zaradi očitkov izsiljevanja, a nato proti njemu niso zbrali dovolj dokazov.