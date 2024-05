Za koalicijske partnerje iz skrajno desnega Domovinskega gibanja (DP) je Plenković odprl dve novi ministrstvi, zato bo naslednja štiri leta hrvaška vlada štela 18 ministrstev. Od treh ministrov iz DP sta dva nekdanja člana HDZ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Josip Dabro in Ivan Šipić, ki bo prvi mož novoustanovljenega ministrstva za demografijo in priseljevanje. Ministrstvo za gospodarstvo, ki vključuje energetiko, bo vodil eden ustanoviteljev DP, zagrebški odvetnik Ante Šušnjar. Ime novega gospodarskega ministra že dviguje prah, ker je njegov brat, ki je poročna priča finančnega ministra Marka Primorca, povezan s plinskimi posli v BiH.

DP, ki nima ravno pretirano širokega kadrovskega bazena, je dobila tudi enega izmed šestih podpredsednikov vlade. Položaj je rezerviran za predsednika DP in vukovarskega župana Ivana Penavo, ki je bil na ustanovitveni seji sabora v četrtek izvoljen tudi za podpredsednika hrvaškega parlamenta. Po napovedih se bo preselil v vlado po lokalnih volitvah maja prihodnje leto.

Nova, tretja zaporedna Plenkovićeva vlada je njegova najbolj desna doslej. Je posledica velikega kompromisa z nacionalistično in konservativno DP, potem ko hrvaškemu premierju po parlamentarnih volitvah 17. aprila ni uspelo uresničiti načrtov o oblikovanju saborske večine s poslanci manjših regionalnih sredinskih in liberalnih strank. Razen DP nobena opozicijska stranka ni hotela v koalicijo s HDZ.

Minister, ki je kazensko ovadil Plenkovića

Plenković je nejevoljno, a pragmatično sklenil koalicijski dogovor z DP, v kateri je vrsta bivših članov desnega krila HDZ, ki so, tako kot denimo novi minister Šipić, ki je po poklicu katehet, matično stranko zapustili zaradi nezadovoljstva s Plenkovićevim potezami, kot je bila ratifikacija istanbulske konvencije. Med drugim je v vlado sprejel tudi Dabra, čeprav ga je ta kazensko ovadil zaradi »kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil ter omogočanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja tujcev v Republiki Hrvaški«. Tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je marca potrdilo, da ovadbo obravnavajo.

Plenković bo »še dolgo« ostal na Hrvaškem

Tako kot v ministrskih vrstah HDZ ni bistvenih sprememb niti v programu nove vlade, ki ga je Plenković predstavil med včerajšnjo saborsko razpravo o zaupnici. Med cilji, ki so podobni tistim iz predvolilnega programa HDZ, so povprečna neto plača 1600 evrov, povprečna pokojnina 750 evrov, odprtje 125.000 delovnih mest ter doseganje 80 odstotkov razvitosti povprečja EU. Med prednostnimi nalogami zunanje politike so izvajanje evropskih politik v skladu z nacionalnimi interesi, sklenitev postopka za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter podpora Ukrajini in širitvi Unije na Zahodni Balkan kot tudi financiranje čezmejnih projektov s sosednjimi državami zaradi dodatne podpore tamkajšnjim Hrvatom.

V programu nove vlade, ki je objavljen na spletni strani sabora, ni zaslediti nekaterih izmed najbolj izpostavljenih ideoloških in svetovnonazorskih zahtev DP, kot sta ukinitev državnega financiranja tednika Novosti, katerega založnik je srbska manjšina, in odstop od istanbulske konvencije.

Plenković je tudi vodilni kandidat HDZ na volitvah za EP. Na vprašanje sina nekdanjega predsednika SDP Ivice Račana, socialdemokratskega poslanca Ivana Račana, ali namerava vlado voditi štiri leta ali pa po evropskih volitvah poiskati položaj v evropskih institucijah, je Plenković odgovoril, da bo s svojo kandidaturo pomagal k prepričljivi zmagi HDZ na evropskih volitvah 9. junija ter da bo »še dolgo« ostal na Hrvaškem.