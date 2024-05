Ker je neprevzemanje priporočenih pošiljk z vabilom na zaslišanje in sodišče med slovenskimi funkcionarji zelo razširjen šport, je nujno ukrepanje. Za začetek morajo v učbenike najpomembnejšega šolskega predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika zapisati tudi posebno poglavje o prevzemanju pošte, da bodo o tem že v rani mladosti poučeni vsi bodoči državni uslužbenci. Za vse trenutne državne uslužbence in funkcionarje pa je ob nastopu službe nujno predložiti potrdilo o opravljenem tečaju prevzemanja priporočenih pošiljk.