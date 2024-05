Parlamentarna preiskovalna komisija je imela na dnevnem redu zaslišanje štirih prič, poleg Žuglja še nekdanjih uslužbenk urada za preprečevanje pranja denarja Petre Zakrajšek in Simone Kaučič in še aktualnega uslužbenca Lea Pongračiča. Vabilo na zaslišanje je prevzela samo zadnja priča, za druge pa na komisiji niso dobili obvestila, da so ga prevzele. Urad za preprečevanja pranja denarja pod vodstvom tedanjega direktorja Žuglja je leta 2021 na podlagi anonimke sprožil eno najobsežnejših preiskav bančnih računov v državi. V manj kot treh tednih je poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij.