The Thing

Stvor, kot prevajamo bitje iz vesolja, ki spremeni svojo obliko v napadenega človeka ali žival, je nastal v glavi pisatelja Johna Wooda Campbella Jr. (1910–1971). Po romanu z naslovom Who Goes There? iz leta 1938 so nastali trije filmi: The Thing from Another World (1951), The Thing (1982) in The Thing (2011). Največ slave in denarja je požel film Johna Carpenterja iz leta 1982, v katerem stvor skrivnostno, drugega za drugim napada znanstvenike na njihovem inštitutu Antarktiki. Še dobro, da je med njimi spretni in nepopustljivi Kurt Russell.