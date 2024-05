Kdo je kriv za zdravstveno krizo?

Kriza, ki ji ni videti konca, je razlog, da se o zdravstvu piše več kot kadar koli. Med redkimi pravimi poznavalci in množico kavarniških vsevednežev, ki bi krizo rešili, kot bi trenil, če bi jih le pripustili k odločanju, so najglasnejši tisti, ki trdijo, da je katastrofalno stanje posledica neizpeljanega izgona socialistične ideologije in njenih nosilcev iz zdravstvenega sistema.