Hrvati na Nevrosongu

Hrvati so na letošnjem Evrosongu na Švedskem simpatičnega Istrana Marka Purišića spremljali s tolikšnimi ambicijami in pričakovanji, kot še nikoli prej nobenega nastopajočega. Potem ko je kot popoln anonimnež z umetniškim imenom Baby Lasagna v hrvaški izbor prišel povsem po naključju, kot zamenjava za neko povsem anonimno vplivnico iz Medžimurja, naenkrat zablestel na globalnih glasbenih trendingih in čez noč postal planetarna senzacija, je ves svet ponorel ob poslušanju njegove nalezljive, trapaste pesmice »Rim Tim Tagi Dim« in finale v Malmöju je Baby Lasagna prejšnjo soboto pričakal kot prepričljiv šampion evropskih stavnic in absoluten favorit za skupno zmago.