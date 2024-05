Greda, koza in parter – vse to so ji domači gimnastični rekviziti, kjer izvaja prevale, obrate, kolesa in vse druge klasične gimnastične vragolije, pri katerih veliko mlajši obupamo že samo ob gledanju teh prvin.

Ljubezen do gimnastike je odkrila pri zgodnjih devetih letih. Vse življenje je gojila to ljubezen in se ji v Vzhodni Nemčiji zapisala tudi v svojem poklicnem življenju. Postala je namreč učiteljica gimnastike, ki je učila bodoče učitelje tega športa, prav tako je sodelovala pri pisanju učbenikov o gimnastiki.

Večje uspehe v svoji športni karieri je dosegla šele v svojih seniorskih letih, ko se je začela udeleževati tekmovanj za starejše. Tako v Vzhodni Nemčiji kot v združeni državi je ujela več lovorik, preden se je morala pred petimi leti zaradi strgane tetive upokojiti. Kljub temu da ne sodeluje več na tekmovanjih, je še vedno aktivna in očitno ne more niti minuto sedeti na miru. Redno telovadi, se razgibava, nasploh se veliko giba in zmerno prehranjuje.

Ohranjanje optimistične in pozitivne naravnanosti ji daje tisti aspekt v njenem življenju, zaradi katerega tudi sama rada reče, da je njeno srce mlado. Svoje gimnastične vragolije še naprej objavlja na instagramu in pravi: »Dan, ko se bom nehala ukvarjati z gimnastiko, bo verjetno dan, ko bom umrla.«