Znanstveniki so se domislili povsem novega pristopa – v plastiko so vključili spore bakterij, ki se z njo prehranjujejo. Tako so razvili novi tip plastike, ki se lahko sama uniči. A ne zgolj to. Tudi sam tako spremenjen plastični produkt ima zaradi novih spor v svoji »materialni DNK« koristi. Kajti spore povzročijo, da je plastika bolj odporna, njena življenjska doba pa se podaljša.

In katera je ta čudežna spora, ki tako pomembno spremeni plastiko? To je Bacillus subtilis, ki se uporablja kot probiotik in pri prehranskih aditivih. Bakterijo so morali gensko modificirati, da je postala odpornejša na visoke temperature in so jo slednjič lahko vnesli v proces izdelave plastike.

Plastika s to tlečo bakterijo v sebi se ne razgradi kar sama od sebe. Dokler je denimo v uporabi in ne pristane na odpadu, kjer lahko okoljski in kemični vplivi sprožijo proces razgrajevanja, uporabnik naj ne bi opazil razlike med njo in siceršnjo plastično snovjo. Znanstveniki so sicer ugotovili, da je vključitev spor povzročila več kot 90-odstotno biorazgradnjo plastike v petih mesecih, plastika pa je bila tudi za 37 odstotkov bolj vzdržljiva v primerjavi s termoplastičnimi poliuretani brez spor.

Za zdaj laboratorijski izum še ni tako dodelan, da bi ga lahko proizvajalci plastike že vnesli v svoje proizvodne procese. Čudežna plastika slednjič tudi ne bo rešitev za planet. V vsakem primeru, tako pravi tudi stroka, bo bolje uporabljati manj plastike.