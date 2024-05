Kot vsako leto so pri ameriškem Forbesu naredili lestvico 50 športnikov in športnic, ki so v minulih 12 mesecih zaslužili največ. Pri tem se dokopljejo do podatkov o zaslužkih s pogodbami in osebnimi pokrovitelji. Na najnovejši lestvici zaslužkarjev je na vrhu nogometaš Al-Nassrja Cristiano Ronaldo, ki je v žep pospravil vrtoglavih 238 milijonov evrov.

Na drugem mestu lestvice je igralec golfa Jon Rahm (199 milijonov evrov), na tretjem pa nogometaš Miamija Lionel Messi (123 milijonov evrov), smo pisali.

Na lestvici 50 športnikov in športnic, ki so v zadnjih 12 mesecih zaslužili največ, ni predstavnice ženskega spola. Največ od vseh je na tekoči račun kapnilo poljski teniški igralki Igi Šwiatek, in sicer 22 milijonov evrov.

Od leta 2012 so se na lestvico prebile le štiri športnice – upokojene teniške igralke Serena Williamms, Marija Šarapova in Li Na ter še vedno aktivna Naomi Osaka.

V prihodnosti predvidevajo, bi to lahko uspelo košarkaricam Caitlin Clark, Angel Reese in Cameron Brink, igralkama golfa Nelly Korda in Rose Zhang ter teniškim igralkam Igi Šwiatek, Coco Gauff in Arini Sabalenka.

Kaj pa slovenski športniki in športnice?

Na Forbesovo lestvico se je kot edini prebil košarkar Dallasa Luka Dončić, in sicer na 35. mesto. Pogodba s klubom mu je navrgla 37 milijonov evrov, sponzorske pa še 13 za skupnih 50 milijonov evrov.

Za preostale je praktično nemogoče najti podatke predvsem glede sponzorskega zaslužka, medtem ko je drugače pri klubskih pogodbah.

Po Dončiću letno največ zasluži vratar Atletica Madrida in slovenske reprezentance Jan Oblak, in sicer skoraj 19 milijonov evrov. 32-letni Škofjeločan za moštvo trenerja Diega Simeoneja igra že vse od leta 2014.

Celotno kariero v ligi NHL je pri LA Kings Anže Kopitar, ki je v iztekajoči se sezoni prejel 6,5 milijona evrov.

Najboljšemu kolesarju na svetu Tadeju Pogačarju pogodba z UAE Emirates letno prinese šest milijonov evrov, medtem ko Primožu Rogliču z Boro Hansgrohe 4,5 milijona evrov.

Napadalec Leipziga Benjamin Šeško letno prejema plačo v višini 3,5 milijona evrov, njegov soigralec Kevin Kampl pa 2,5.

Med športnicami lahko bolj kot ne ugibamo, da je največ zaslužila športna plezalka Janja Garnbret. Točnih številk ni, izbrskali pa smo podatek, da naj bi v karieri do zdaj zaslužila med enim in petimi milijoni evrov.