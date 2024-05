Nogometaši bodo s tekmami 36. kroga sklenili letošnje državno prvenstvo. Danes popoldne bodo tri vznemirljive tekme v boju za obstanek, na katerih bodo prvoligaški status reševali Rogaška, Radomlje in Aluminij. Rogaška, ki je po točkah v najboljšem položaju, bo gostova pri Muri. Prekmurci, za katerimi je neuspešna sezona, še niso pozabili, da jim je Rogaška z zmago po enajstmetrovkah v polfinalu pokala v Fazaneriji zaprla vrata v Evropo. V Rogaški Slatini imajo polne roke dela. Oddali so pritožbo, potem ko na prvi stopnji niso dobili licence za naslednjo sezono, danes igrajo odločilno tekmo za obstanek, v petek jih v Stožicah čaka še finale slovenskega pokala proti Gorici. Vmes so se šli še zakulisne igrice, ko so Domžale obtožili, da je šest igralcev že odpotovalo na dopust, zato naj bi v Kidričevem nastopili z mladinsko ekipo. V Domžalah so trditve odločno zanikali in obljubljajo, da bodo proti Aluminiju igrali z najboljšimi. Nervoza v Rogaški Slatini je logična, saj je po dobrih igrah spomladi kazalo, da ne bodo imeli težav z obstankom, a so v zadnjih dveh krogih vse podrli s porazoma proti neposrednima tekmecema v boju za obstanek Aluminijem in Radomljami. Rogaški le zmaga zagotavlja osmo mesto, sicer bo odvisna od razpleta tekem Radomljanov in Kidričanov.

Če Radomlje izpadejo, ne bo razpada sistema

Radomlje, ki so na predzadnjem mestu, imajo najtežjega tekmeca, saj bodo ob Kamniški Bistrici gostili prvake iz Celja. Možnosti Radomelj za zmago bodo odvisne od pristopa Celjanov. Radomljani težko igrajo pod pritiskom, kar je bilo vidno v prejšnjem krogu na občinskem derbiju z Domžalami. Trener Darjan Slavic veliko pozornosti namenja psihološki pripravi, a tudi izpad ne bo tragedija in razpad sistema, saj je klub že vajen prehajanja med prvo in drugo ligo. Za prihodnost Radomelj je najbolj pomembno, da uredijo stadion doma in ne bodo več gostitelji v Domžalah. Medtem ko v celjskih pisarnah že kadrujejo z novo sezono in napovedujejo zveneče okrepitev za naskok na ligo prvakov, je pred moštvom izziv, da Aljoši Matku pomaga do naslova najboljšega strelca lige. Trenutno si prvo mesto deli z napadalcem Maribora Arnelom Jakupovićem, oba pa sta dosegla po 17 zadetkov. Obeta se tekma z veliko goli.

Najslabše izhodišče ima Aluminij na zadnjem mestu, a v Kidričevem niso obupali. Senzacionalna zmaga v prejšnjem krogu, ko so Kidričani v gosteh s 4:1 ponižali Rogaško, jim je dvignila samozavest in optimizem, obenem je ekipa pokazala, da ima pravi značaj. Če želi Aluminij upati na obstanek, mora premagati Domžale, a tudi na ostalih dveh tekmah mora biti razplet ugoden. V primeri enakega števila točk bodo odločale medsebojne tekme. Rogaška je boljša od Radomelj in slabša od Aluminija, medtem ko je Aluminij boljši od Radomelj.

Matej Palčič bo pri 30 letih jutri sklenil kariero

Jutrišnja tekmi Koper – Maribor in Olimpija – Bravo bosta odločali o razvrstitvi od drugega do petega mesta. Pomemben je predvsem boj za četrto mesto, ki prinaša nastop v Evropi, če zmagovalec pokala (Rogaška ali Bravo) ne bo prejel licence Uefa, za katero jima slabo kaže. Potem ko Koprčani zaradi sodniških napak ostali brez točk v Celju, jih čaka težek izziv z Mariborom. Glede na odlično formo Maribor ne bi smel imeti težav, da osvoji naslov podprvaka, ki prinaša ugodnejše izhodišče za kvalifikacije v evropskih pokalih. Maribor za drugo mesto potrebuje le točko, tudi če Olimpija premaga Bravo, saj je boljši v medsebojnih tekmah. Pri Mariboru je negotov nastop najboljšega strelca Jakupovića, ki čuti bolečine v stegenski mišici. Na tekmi bo veliko čustev, saj se je igralec Kopra Matej Palčič, ki je bil tudi član Maribora, odločil, da bo jutri sklenil kariero že pri 30 letih ter se posvetil poklicu fizioterapevta, ki je njegova druga strast. Glede na stanje duha v Olimpiji je malo možnosti, da bi prvič v letošnji sezoni premagala Bravo. Kaotična Olimpija je brez trenerja, igralci pa komaj čakajo, da odidejo na počitnice, mnogi pa tudi v nov klub. Bravo upa, da bi s četrtega mesta zrinil Koper, ki pa je boljši v medsebojnih tekmah.

Spored 36. kroga v 1. SNL, danes ob 15. uri: Mura – Rogaška, Aluminij – Domžale, Radomlje – Celje, jutri ob 17.30: Olimpija – Bravo, Koper – Celje, vrstni red: Celje 78, Maribor 66, Olimpija 64, Koper in Bravo po 47, Mura 43, Domžale 40, Rogaška 33, Radomlje 32, Aluminij 31.

Dramatičen zadnji krog v drugi ligi V drugi slovenski nogometni ligi bodo odigrali tekme zadnje, 30. kroga, ki bodo glede boja za vrh in obstanek zelo dramatične. Prvi dve mesti bosta zasedla Primorje (59 točk) in Nafta (58 točk), vprašanje je le, kdo bo med elito napredoval neposredno, kdo pa bo igral dodatne kvalifikacije. Primorje, ki jih s klopi uspešno vodi trener Milan Anđelković, bo jutri gostovalo v Sežani pri predzadnjem Taboru, ki nujno potrebuje točke za obstanek. Nafta bo doma gostila Dravinjo, medtem pa Lendavčani odločno zanikajo govorice, da si ne želijo napredovanja, potem ko so na zadnjih sedmih tekmah kar trikrat izgubili, enkrat remizirali in le dvakrat zmagali. Spored 30. kroga v 2. SNL, danes ob 17.30: Tolmin – Gorica, Triglav – Jadran, Beltinci – Fužinar, jutri ob 15. uri: Tabor – Primorje, Nafta – Dravinja, Bilje – Slovenska Bistrica, Grosuplje – Ilirija, Rudar – Krka. Vrstni red: Primorje 59, Nafta 58, Beltinci 53, Gorica 52, Grosuplje 51, Triglav 48, Slovenska Bistrica 44, Rudar 37, Dekani 33 in Tolmin po 33, Bilje in Dravinja po 31, Krka 30, Ilirija in Tabor po 29, Fužinar 24.