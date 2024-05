Disko korenčkova juha in palačinke: "Menda so zdrave, saj so narejene iz pirine moke"

Že drugo leto zapored so Mladi zmaji Šiška pripravili kulinarično obarvani glasbeni dogodek Zmajevska disko juha oziroma Blok Party za vse generacije. V duhu svojega poslanstva so druženju dodali še noto ozaveščanja in spregovorili o pomembnosti etičnega prehranjevanje mladih in o zmanjševanju zavržene hrane.