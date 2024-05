Predlog za prerazvrstitev konoplje je administracija Joa Bidna predstavila konec aprila, pravosodno ministrstvo pa je postopek uradno začelo v četrtek. Marihuana bo ostala nadzorovana snov, dokler se postopek, ki vključuje obdobje javnih pripomb in morebitno zaslišanje pred sodnikom, ne zaključi.

»Nihče ne bi smel biti v zaporu samo zaradi uporabe ali posedovanja marihuane. Preveč življenj je bilo uničenih zaradi neuspešnega pristopa k marihuani in zavezan sem, da bom te napake popravil,« je ob tem v video izjavi sporočil Biden.

Marihuana je od leta 1970 v skladu z zveznim zakonom o nadzorovanih snoveh skupaj s heroinom, ekstazijem in LSD uvrščena na seznam I, kar pomeni, da nima priznane medicinske uporabe in da obstaja velika možnost zlorabe.

Analitiki predvidevajo, da bi Bidnu lahko ukrep politično koristi pri mladih volivcih pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Raziskava je pokazala, da 88 odstotkov Američanov meni, da bi morala biti marihuana dovoljena za medicinsko ali rekreativno uporabo. Le 11 odstotkov jih meni, da mora ostati prepovedana.

V ZDA je sicer več kot polovica zveznih držav, vključno s Kalifornijo in New Yorkom, legalizirala rekreativno in medicinsko uporabo konoplje.