Takrat 19 let star Omar bin Omran je na poti v šolo izginil leta 1998 med alžirsko civilno vojno. Starši so bili zato ves ta čas prepričani, da je umrl v spopadih, poročajo svetovni mediji. Motili so se. 45-letnega Omarja so v nedeljo namreč živega našli pri 61-letnem sosedu, le kakih 200 metrov stran od doma v kraju Djelfa na severu države. Zaprt je bil v podzemnem prostoru ugrabiteljeve ovčje staje. Vhod vanj je bil zaprt z loputo in prekrit s senom.

Izdal ga je brat

Preiskavo so zagnali na osnovi anonimne prijave, da je bin Omran že leta zaprt v sosedov hiši, ki ga je ugrabil kot najstnika. Po pisanju Al Jazeere naj bi informacijo na družbenih omrežjih razkril kar osumljenčev brat in sicer zaradi spora okoli dediščine. 61-letni domnevni ugrabitelj, ki mu v nekaterih medijih pravijo kar »alžirski Fritzl«, je skušal pobegniti, a so ga ujeli in aretirali.

Po spletu je zaokrožil posnetek reševalne akcije pogrešanega. Vidi se, kako Omar v kamero presenečeno pogleduje iz luknje, v kateri je bil zaprt. V času izginotja naj bi v sosedovo hišo večkrat zašel Omarjev kuža, ki da naj bi sledil njegovemu vonju. Po pisanju britanskega Daily Maila naj bi ga ugrabitelj zato zastrupil.

Zakaj naj bi moški ugrabil najstnika, trenutno še ni znano, ima pa Omar trenutno že na voljo psihološko, zdravstveno, pa tudi pravno pomoč. Bin Omran je reševalni ekipi zaupal, da je tu in tam iz svojega zapora uspel videti svojo družino, a da naj ne bi zmogel poklicati na pomoč zaradi uroka, ki ga je nadenj izrekel ugrabitelj, še poročajo lokalni mediji.