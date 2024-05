Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so uničili tudi šest vojaških čolnov na daljinsko upravljanje, ministrstvo pa je še sporočilo, da sta bili v ukrajinskih čezmejnih napadih na regijo Belgorod ubiti dve osebi.

Ruska vojska je po poročanju ministrstva prestregla in sestrelila 51 dronov nad polotokom Krim, 44 v krasnodarski regiji, šest v regiji Belgorod in enega v regiji Kursk. Po njihovih navedbah je ukrajinski brezpilotnik v vasi ob ruski meji zadel vozilo, v katerem se je vozila družina. V napadu sta umrla mati in njen štiriletni sin.

Moskva in Kijev sta v zadnjih tednih okrepila zračne napade na obmejne regije. Razmere pa so zaostrene tudi na fronti, potem ko je bila ukrajinska vojska prisiljena v umik iz delov harkovske regije, ki meji na Belgorod.