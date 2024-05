Jokić in soigralci so imeli na šesti tekmi končnice katastrofalen met. Iz igre so bili uspešni le 30 odstotno, trojke pa so metali še slabše, saj so zadeli le 19,4 odstotka poskusov trojk. Pri gostiteljih je bil najboljši strelec Anthony Edwards s 27 točkami, 22 točk pa jih je ob devetih skokih dosegel prvi mož Denverja Nikola Jokić.

Odločilna sedma tekma bo v noči na ponedeljek po slovenskem času v Denverju.

Še prej, v noči na soboto, bodo igrali polfinale vzhodnega dela, Indiana Pacers bo gostila New York Knicks, ki vodijo v zmagah s 3:2. Z istim izidom vodijo igralci Dallas Mavericks, Luke Dončića proti ekipi Oklahoma City Thunder. Šesta in morebiti že odločila tekma teh dveh ekip bo v noči na nedeljo v Dallasu.

Nadaljevanje prvenstva so si na vzhodu že zagotovili košarkarji Bostona, ki so Cleveland izločili s 4:1 v zmagah.