Agencija RS za okolje je že včeraj zvečer poročala o močnem nalivu na severozahodu države. Na Rudnem polju so tako od 19. ure do 19.30 izmerili 24 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer je glavnina padavin padla v približno desetih minutah. Ponoči je pa so na družbenem omrežju omenili še močnejšo nevihtno celico, ki je nastala v Posavju in se je z jugozahodnim vetrom pomikala prek Celja naprej na severovzhod države.

Ob tem so njihove meteorološke postaje izmerile nekaj močnejših nalivov, in sicer je v Ločah padlo 20,5 litra dežja na kvadratni meter, v Slovenskih Konjicah 19 litrov na kvadratni meter, v Šmarju pri Jelšah 16,5 litra na kvadratni meter, v Celju pa 14 litrov na kvadratni meter.

Na centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 53 dogodkov, pri odpravljanju posledic neurja je po njihovih navedbah posredovalo 36 gasilskih enot, od teh šest poklicnih. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov, iz zalitega podvoza potegnili osebno vozilo, poplavljena pa so bila tudi cestišča in podvozi. V Slovenskih goricah se je podrl drog telekomunikacij in zaprl cesto.

Največ dogodkov so zabeležili na območju naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so meteorne vode zalile okoli 30 objektov. Udar strele je v naselju Ločki Vrh v občini Destrnik zanetil požar na stanovanjski hiši, v katerem je zgorelo okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja. V Ložnici pri Celju je udar strele poškodoval hlev, v Loki pri Mengšu pa atrij stanovanjskega objekta, poročajo.