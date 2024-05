Po podatkih agencije za okolje bodo predvsem v severozahodnih krajih še plohe in kakšna nevihta. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija..

V soboto bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24, v jugovzhodnih krajih do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva dokaj sončno vreme. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. V ponedeljek bo pretežno oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo pogostejše, kakšna bo na zahodu lahko že dopoldne.

Tudi v sosednjih pokrajinah se bo danes elno razjasnilo, le na območju Alp bodo še krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter.