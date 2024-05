Voditelja sta se strinjala o potrebi po politični rešitvi vojne v Ukrajini. Kitajska je pripravljena sodelovati z Rusijo pri podpori poštenosti in pravičnosti v svetu, so po srečanju Xija in Putina sporočili s pekinškega zunanjega ministrstva. Tudi Putin meni, da odnosi med Kitajsko in Rusijo stabilizirajo mednarodni prostor. Ob tem je izrazil hvaležnost Kitajski za njene mirovne pobude v Ukrajini. Po srečanju za zaprtimi vrati sta voditelja podpisala sporazum o poglobitvi strateškega partnerstva med državama.