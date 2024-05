V finalu v Rimu je Juventus premagal Atalanto z 1:0. Edini gol v finalu je dosegel srbski reprezentant Dušan Vlahović v četrti minuti. Po hitrem vodstvu se je Juventus povlekel v obrambo, prežal na protinapade in mrežo ohranil nedotaknjeno. V 95. minuti je bil zaradi metanja suknjiča in kravate ter ugovarjanja sodniku izključen trener Juventusa Massimiliano Allegri. Za torinski klub je to 15. pokalna lovorika. Atalanta je doslej pokalno tekmovanje osvojila le v sezoni 1962/63, v finalu pa je bila poražena že petič.