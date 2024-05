Poleg Slovenije, ki je z velikimi težavami izločila Švico, in Hrvaške, ki je bila – skupaj z Dansko in Norveško – neposredno uvrščena na SP kot sogostiteljica, bo nekdanjo skupno državo zastopala le še Severna Makedonija. Ekipa selektorja in rokometne legende Kirila Lazarova je na prvi tekmi proti Ferskim otokom v Torshavnu izgubila s kar sedmimi goli razlike (27:34) in gostitelji so bili na pragu premierne uvrstitve med svetovno elito (med evropsko so doslej nastopili le enkrat – januarja letos v Nemčiji so bili dvajseti).

A v dvorani Borisa Trajkovskega v Skopju (7000 gledalcev) so Severni Makedonci poskrbeli za sanjski preobrat. Junak zmage je bil 196 centimetrov visoki krožni napadalec Žarko Peševski: član Pelisterja iz Bitolja, v katerem igrajo tudi Slovenci Urban Lesjak, Nejc Cehte in Domen Tajnik, je dosegel osem golov brez zgrešenega strela. Domača reprezentanca je v drugi polovici drugega polčasa nekajkrat povedla že s plus devet, gostje so v končnici zmanjšali zaostanek na sedem, a je Peševski z dvema zaporednima goloma v 50 sekundah zapečatil njihovo usodo.

Lazarov: Težave z mentaliteto

»To je eden mojih najsrečnejših dni v karieri igralca in trenerja. Fantje so pokazali eno najboljših predstav v zgodovini našega reprezentančnega rokometa. Naša edina težava je mentaliteta, ki se je kot trener zelo bojim. Hitro postanemo evforični in hitro pademo tudi v depresijo,« je ocenil Kiril Lazarov, ki je tik pred tekmo praznoval 44. rojstni dan. Nekdanji levoroki »bombarder«, ki je za reprezentanco na 236 tekmah dosegel kar 1727 golov (na lestvici vseh časov sta jih več dosegla le Islandec Gudjon Valur Sigurdsson, 1879, in Madžar Peter Kovacs, 1797), je dodal: »Tudi v prihodnje bodo zmage in porazi, a pri slednjih niti jaz niti moji igralci nikoli ne bomo iskali izgovorov. Dajemo srce in dušo za državo in reprezentanco, zato si zaslužimo vsaj malce spoštovanja.«

Medtem ko je Bosna in Hercegovina pričakovano izpadla proti Portugalcem (poraz v gosteh z 19:29, domači remi s 26:26), je za največje presenečenje poskrbela Črna gora. Za nasprotnika je imela papirnatega avtsajderja Italijo, a je izgubila obe tekmi. Črnogorci so klonili že na prvi tekmi v Conversanu (26:32), na povratni v nabito polni dvorani Morača v Podgorici pa je 5000 gledalcev pričakovalo zanesljivo zmago in uvrstitev na SP. A Italijani pod vodstvom Umberta Bronza, člana italijanskega Sassarija, in Simona Mengona (Eisenach), ki sta dosegla po osem golov, so slavili tudi v Podgorici s 34:32.

Selektor prevzel krivdo

Italija bo po 28-letnem čakanju šele drugič nastopila na SP (prvič na Japonskem 1997), le enkrat je bila tudi na EP (1998 kot gostiteljica), obakrat pod vodstvom Hrvata Lina Červarja. Med najbolj veselimi po tekmi v Podgorici je bil Domenico Ebner, 30-letni vratar Leipziga. »Ne znam opisati, kaj uspeh pomeni za državo in reprezentanco. Ko smo pred obema tekmama peli italijansko himno, sem imel solzne oči. In imel sem jih tudi po koncu povratne tekme,« je priznal Domenico Ebner, ki ima tako nemško (rojen v Freiburgu) kot italijansko državljanstvo.

Po neuspehu proti Italiji je Vlado Šola, Hrvat na selektorski klopi Črne gore, ki jo je prevzel februarja lani (februarja letos mu je črnogorska zveza podaljšala pogodbo še za eno leto), takoj podal odstopno izjavo. »Čestitam igralcem in prevzemam odgovornost za vse drugo. Za vse, kar je bilo slabo, sem kriv jaz. Žal mi je, če sem razočaral ljubitelje rokometa v Črni gori. Italijani so nas na obeh tekmah nadigrali, nismo imeli prave energije in samozavesti. Ne bom govoril o razlogih, ker bi zvenelo, kot da iščem izgovore, tega pa ne želim,« je pojasnil Vlado Šola, ki je kot vratar v dresu reprezentance Hrvaške na velikih tekmovanjih osvojil pet kolajn: po dve zlati (SP 2003, OI 2004) in srebrni (SP 1995 in 2005) ter eno bronasto (EP 1994).

Srbija zahteva posebno povabilo

Srbija je bila po porazu v Španiji (28:32) na povratni tekmi v Novem Sadu pred 5500 gledalci – sodnika sta bila Slovenca Bojan Lah in David Sok – blizu tega, da pot na SP prepreči rokometni velesili z 18 kolajnami z velikih tekmovanj v zadnjih 28 letih. Gostitelji so imeli sredi drugega polčasa dvakrat že plus šest (20:14, 21:15), zadnji španski napad je z že 16. obrambo ustavil vratar Dejan Milosavljev in Srbi so pri vodstvu s 25:22 ter z igralcem več krenili v svoj zadnji napad. Njihov gol za zmago s 26:22 bi po koncu rednega dela pomenil izvajanje sedemmetrovk, a je strel Miloša Kosa sekundo pred znakom sirene ustavil španski vratar.

Dejan Milosavljev je bil po zmagi z grenkim priokusom precej razočaran: »Imeli smo vse v svojih rokah, a nam je spet zmanjkala le ena žoga. To se nam preveč pogosto dogaja. Borili smo se do zadnjega atoma moči, a je bilo to žal premalo. Verjamem, da sta evropska in svetovna rokometna javnost videli, da je Srbija v zelo kratkem času (selektor Boris Rojević je položaj prevzel šele konec letošnjega februarja, op. p.) neverjetno napredovala.« A Srbi glede nastopa na SP 2025 še niso obupali, saj so mednarodni zvezi IHF že poslali prošnjo za edino posebno povabilo (wild card), ki je še na razpolago. »Glede na prikazano na obeh tekmah bi si bolj zaslužili nastop na SP kot Španija, ki smo jo nadigrali. Mednarodni zvezi smo poslali zahtevo za posebno povabilo, saj smo prepričani, da moramo igrati na tem tekmovanju,« je ocenila predsednica srbske rokometne zveze Milena Delić.