Cannes 2024: Nekonvencionalen festivalski začetek

Cannes se je začel z velikima klasikama. Najprej je še pred inavguracijo predstavil restavrirano, doslej najdaljšo verzijo Ganceovega Napoleona (1927), ki po novem traja sedem ur in se je najbolj približala režiserjevi izvirni “verziji Apollo”, nato so zavrteli še Kurosawovih Sedem samurajev (1954), ki so se od nekdaj bohotili v triinpolurni različici.