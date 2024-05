Pivovarska scena je pred desetletjem prevzela Slovenijo, danes pa vodilne slovenske kraft pivovarne še intenzivneje razvijajo pivovarsko kulturo v naši državi. Kot taka panoga postaja vse bolj tvoren del gospodarstva, turizma in ustvarjalka delovnih mest. Po podatkih GZS je v Sloveniji okoli sto pivovarn. Jure Zlobko iz Pivovarne Reset v Brežicah pravi, da so kljub temu, da so novi na trgu (začeli so leta 2020), eden največjih zaposlovalcev v svojem kraju. Trenutno imajo odprtih pet delovnih mest, njihova ekipa pa šteje 20 ljudi. Predani posamezniki stojijo v ozadju prav vseh šestih vodilnih slovenskih kraft pivovarn, to so Pivovarna Pelicon, Green Gold Brewery, Bevog, Maister Brewery, Reset Brewery in Tektonik. Medsebojno se podpirajo, kar so dokazali tudi v torek, 14. maja, ko so v ljubljanski pivnici Lajbah predstavili svoj pionirski projekt Teden kraft piva, ki poteka med 16. in 26. majem. »Pivo še zdaleč ni samo pijača, ki jo pijemo ob dobri tekmi,« pravi Anita Lozar iz Pivovarne Pelicon. »Povsem samozavestno se postavi ob bok gastronomiji in vinu pri cilju Slovenija – kulinarična destinacija. Vsaka takšna skupnost si zasluži pozornost in podporo javnosti,« pa pravi Lior Kochavy, vodja projekta Pivo & Burger Fest, ki bo 25. in 26. maja.