V času popolne prometne zapore na delu Linhartove so linije preusmerjene na obvozno traso. Za liniji 7 in 7L v smeri Jarše to pomeni po Linhartovi, Vojkovi in Topniški ter v smeri Pržan po Linhartovi, Topniški in Dunajski. Za linijo 22 pa obvoz poteka v smeri Fužine P+R po Linhartovi, Vojkovi in Topniški ter v smeri Kamna Gorica po Linhartovi, Topniški in Samovi ulici.