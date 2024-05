Na PU Ljubljana so pojasnili, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana skupaj z mariborskimi kriminalisti v sredo izvedli skupno pet preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter prostorov državnega organa.

Sumijo, da so tri fizične osebe in ena pravna oseba izvršile kaznivo dejanje, ker so med objavo in izvedbo javnega razpisa dosegle, da so se na razpis med prejemnike uvrstile organizacije, ki niso izpolnjevale meril in kriterijev za dodelitev denarja. Med hišnimi preiskavami je sodelovalo 21 kriminalistov policijskih uprav Ljubljana in Maribor. Dodali so, da nobena osumljena oseba ni bila pridržana.

Nadaljevanje preiskave

Preiskavo bodo nadaljevali s pregledom zasežene poslovne dokumentacije in elektronskih naprav ter z zbiranjem obvestil. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Pojasnili so, da več informacij zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.

Ministrstvo za javno upravo je marca lani objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti približno 10,6 milijona evrov. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je lani pri izvedbi razpisa zaznala sum kršitve nasprotja interesov in novembra uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Najvišji prejemnik je bil Inštitut za preučevanje enakosti spolov

Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je bil namreč Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi njena nekdanja sodelavka in poslovna partnerka Kaja Primorac. Ta je tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine junija Ajanović Hovnik.

Ajanović Hovnik je sicer oktobra s položaja ministrice odstopila. Kot so takrat sporočili iz kabineta predsednika vlade, se je za to odločila, saj ne želi, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije.

Ministrstvo je na začetku leta razpis razveljavilo, več nevladnih organizacij pa je zaradi tega protestiralo, saj menijo, da razveljavitev ni bila zakonita.

STA je za odziv o hišnih preiskavah prosila tudi ministrstvo, kjer so uredništvo usmerili k organom kazenskega pregona. Nekdanja ministrica Sanja Ajanović Hovnik na vprašanja ni želela odgovarjati.