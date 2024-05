»Steve Buscemi je bil napaden sredi Manhattna in je tako postal še ena naključna žrtev nasilja v mestu. Počuti se v redu in se zahvaljuje za vse dobre želje, ki jih je prejel v tem času,« so njegove besede povzeli pri Sky News. Policija ni za zdaj še nikogar aretirala, preiskava še vedno poteka. Buscemi, zvezdnik filmov Stekli psi, Letalo prekletih, Veliki Lebowski in serij Fargo ter Sopranovi, sicer ni prva žrtev nenavadnih uličnih napadov, temveč druga zapovrstjo. Prvi podoben napad se je marca zgodil njegovemu soigralcu iz serije Imperij pregrehe Michaelu Stuhlbargu, ki ga je neznanec v Centralnem parku s kamnom udaril po vratu. Stuhlbarg se je zapodil za njim in ga ujel, nakar je storilca aretirala policija.