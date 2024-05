Leta 2010 ga je igralka Charlotte Lewis obtožila, da jo je leta 1983 v Parizu, ko je bila stara 16 let, posilil, sam pa je leta 2019 njene obtožbe v intervjuju za revijo Paris Match ostro zanikal.

A tokratna tožba na pariškem sodišču ni odločala o posilstvu, temveč o tem, ali je Polanski v intervjuju za omenjeno revijo obrekoval igralko. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je na intervju s seboj prinesel izvod članka iz leta 1999, ki ga je objavil nekdanji britanski tabloidni časopis News of the World, in prebral igralkin citat. V njem naj bi Charlotte Lewis dejala: »Želela sem si biti njegova ljubica.« A igralka trdi, da njene besede takrat niso bile pravilno povzete, zato je vložila tožbo zaradi obrekovanja. Po francoski zakonodaji je bil Polanski avtomatično obtožen, a ga sodišče zdaj ni spoznalo za krivega.

Danes 56-letna igralka je marca na sodni obravnavi povedala, da je, odkar je obelodanila zlorabe, ki so se dogajale v 80. letih, postala žrtev nenehnega blatenja, ki ji je skoraj uničilo življenje. Polanski se med drugim že več kot 40 let izogiba roki pravice v ZDA, kjer ga še vedno bremeni sodni postopek zaradi posilstva takrat 13-letne Samanthe Geimer. Spolni odnos z mladoletnico je Polanski sicer priznal, a še pred izrekom sodbe pobegnil v Evropo, kjer se še danes izogiba državam, ki imajo z ZDA sklenjen sporazum o izročitvi. Med slavnimi, ki so v preteklosti izrazili podporo Polanskemu na takšen ali drugačen način, kljub hudim obtožbam zoper spolno nedotakljivost mladoletnih, je med drugimi igralka Meryl Streep, ki je v teh dneh na festivalu v Cannesu dobila častno zlato palmo.