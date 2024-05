Na enem od objavljenih posnetkov, ki so v manj kot uri dobili štiri milijone všečkov, Hailey pozira v beli čipkasti obleki, skozi katero se lepo vidi rastoči trebušček, ki ji ga je uspelo skrivati šest mesecev.

Med spletnimi komentarji so paru, ki se je poročil leta 2018 v New Yorku, množično čestitali oboževalci in prijatelji, med njimi sestri Kim Kardashian in Kylie Jenner. Prva je sporočila: »Rada vaju imam.« Druga je samo nalepila obilo srčkov. Ko se je Hailey Bieber, hči igralca Stephena Baldwina, fotografirala za oktobrsko številko revije GQ Hype, je v intervjuju za to revijo povedala, kako doživlja nenehna ugibanja o svoji nosečnosti: »Bila bi laž, če bi si rekla: 'Oh ja, vseeno mi je.' Ko bo prišel dan, da bo to res, boš ti, ti na internetu, zadnji izvedel.«

Radovednost ljudi je vzbudila tudi gesta Bieberjevega nekdanjega dekleta, pevke in igralke Selene Gomez, ki se je že večkrat ujela v najrazličnejše drame s sedanjo gospo Bieber, čemur so vselej prisostvovali Selenini najbolj goreči oboževalci, ki pogrešajo čase, ko sta bila z najstniškim idolom par ali, kot so ju ljubkovalno imenovali, Jelena. Selena je nekaj dni pred njuno naznanitvijo nosečnosti izklopila možnost komentiranja na svojih družbenih omrežjih, da bi se tako vnaprej izognila morebitni novi drami in praznim špekulacijam. Kot aktivistka, ki več let ozavešča o duševnem zdravju, je na prvo mesto postavila svoj osebni mir.