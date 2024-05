1. Cristiano Ronaldo - 238 milijonov evrov

Na igrišču: 183 milijonov evrov

zunaj igrišča: 55 milijonov evrov

Državljanstvo: Portugalska

Šport: Nogomet

Starost: 39 let

Ronaldo pri 39 letih še vedno prevladuje na igrišču in tudi zunaj njega. Na vrhu seznama ga držijo njegova visoka plača pri Al Nassrju in obsežne pogodbe o sodelovanju, med drugim z Binance in Nike.

2. Jon Rahm - 199 milijonov evrov

Na igrišču: 181 milijonov evrov

zunaj igrišča: 18 milijonov evrov

Državljanstvo: Španija

Šport: Golf

Starost: 29 let

Rahmov prehod k podjetju LIV Golf je bil zelo donosen. Čeprav še ni zmagal na nobenem turnirju LIV, so ga zaslužki na turnirjih in visok pristopni bonus izstrelili na drugo mesto.

3. Lionel Messi - 123 milijonov evrov

Na igrišču: 59 milijonov evrov

zunaj igrišča: 64 milijonov evrov

Državljanstvo: Argentina

Šport: Nogomet

Starost: 36 let

Messi je s prestopom v Inter Miami močno povečal vrednost kluba in svoj zaslužek, zahvaljujoč rezultatom na igrišču in donosnim sponzorskim pogodbam, vključno z Adidasom in Applom.

4. LeBron James - 116,8 milijona evrov

Na igrišču: 44 milijonov evrov

zunaj igrišča: 73 milijonov evrov

Državljanstvo: ZDA

Šport: Košarka

Starost: 39 let

James je finančno zelo močan, saj ima velike zaslužke iz sponzorskih pogodb in drugih naložb njegovih podpornikov. K njegovim prihodkom veliko prispevajo tudi njegovi posli zunaj igrišča, vključno s partnerstvom s podjetjem DraftKings.

5. Giannis Antetokounmpo - 101 milijon evrov

Na igrišču: 42 milijonov evrov

zunaj igrišča: 59 milijonov evrov

Državljanstvo: Grčija

Šport: Košarka

Starost: 29 let

Kljub težavni sezoni mu Giannisove dejavnosti zunaj igrišča, vključno s produkcijskim podjetjem in pogodbami o podpori, zagotavljajo mesto med najbolj podjetnimi.

6. Kylian Mbappé - 100,1 milijona evrov

Na igrišču: 81,8 milijona evrov

zunaj igrišča: 18,2 milijona evrov

Državljanstvo: Francija

Šport: Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija: Nogomet

Starost: 25 let

Mbappéjeva morebitna selitev v Real Madrid je bila zelo pričakovana. Njegova uspešnost in poslovni podvigi, kot je partnerstvo s produkcijsko hišo v ligi NBA, je odlično za njegove visoke zaslužke.

7. Neymar - 98,2 milijona evrov

Na igrišču: 72,7 milijona evrov

zunaj igrišča: 25,5 milijona evrov

Državljanstvo: Neymar: Brazilija

Šport: Brazilija, Brazilija, Brazilija, Brazilija, Brazilija, Brazilija, Brazilija: Nogomet

Starost: 32 let

Neymar kljub težavam s poškodbami še naprej uspešno nastopa za Al Hilal.

8. Karim Benzema - 96,3 milijona evrov

Na igrišču: 90,9 milijona evrov

zunaj igrišča: 5,4 milijona evrov

Državljanstvo: Francija

Šport: Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija, Francija: Nogomet

Starost: 36 let

Benzema je s prestopom v Al Ittihad poskrbel za svojo finančno prihodnost. Kljub zdravstvenim težavam je njegov zaslužek zaradi pogodbe in podpisanih pogodb še vedno velik.

9. Stephen Curry - 92,7 milijona evrov

Na igrišču: 47,3 milijona evrov

zunaj igrišča: 45,4 milijona evrov

Državljanstvo: ZDA

Šport: Košarka

Starost: 36 let

Curryjeva dosledna uspešnost in strateške podpore, vključno z doživljenjsko pogodbo s podjetjem Under Armour, mu zagotavljajo visoke zaslužke tako na igrišču kot zunaj njega.

10. Lamar Jackson - 91,2 milijona evrov

Na igrišču: 89,4 milijona evrov

zunaj igrišča: 1,8 milijona evrov

Državljanstvo: ZDA

Šport: Nogomet

Starost: 27 let

Jacksonova rekordna pogodba in nastop kot MVP sta temelj njegovega zaslužka. Njegovi posli zunaj igrišča, čeprav manjši, vključujejo podporo in lastništvo podjetij.