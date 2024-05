346 dni je minilo od kar je francoski kolesarski as Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) nazadnje dvignil roke v zrak na kolesarski dirki svetovne serije. Lani je dobil drugo etapo kriterija Dauphine. Dvakratni svetovni prvak se je pri enaintridesetih letih prvič pojavil na startu kolesarske dirke po Italiji. Prišel je z le eno samo željo – zmago na eni izmed etap, s katero bi dopolnil karierni slam zmag na tritedenskih dirkah. Do danes je slavil šest zmag na dirki po Franciji in eno po Španiji. Francoz je bil že zelo blizu uspeha, ki ga je že na drugi etapi izpolnil tudi Tadej Pogačar, v šesti etapi, a mu je v ciljnem sprintu zmago preprečil Pelayo Sanchez.

Tratnik ni sledil napovedim

Svetovni prvak iz leta 2020 in 2021 je bil danes odločen, da dokonča načrtovano. Pred etapo, ki je bila s številnimi kratkimi in strmimi vzponi namenjena ubežnikom, se je celo srečal s slovenskih lovcem na etapne zmage Janom Tratnikom (Visma-Lease a Bike). Izmenjala sta si nekaj besed in napovedal, da bosta skupaj bežala. Prva ura dirkanja na etapi zidov, kot so poimenovali 193 kilometrov dolgo etapo med krajema Martinsicuro in Fano, je bila rekordno hitra, saj so kolesarji vozili s povprečno hitrostjo skoraj 55 kilometrov na uro. Po številnih napadih, v katerih je poskušal tudi Tratnik, sta se 125 kilometrov do cilja tekmecem odpeljala Alaphilippe in Mirco Maestri (Team Polti Kometa). Jan Tratnik pravega trenutka ni ujel.

Italijan in Francoz sta odlično sodelovala, na zadnjem vzponu dneva pa se je 31-letnik iz Francije odpeljal uresničitvi sanj naproti. »Moja velika želja je bila zmaga na Giru, zato sem zdaj presrečen. Ne samo zaradi zmage, ampak tudi načina, kako sem jo dosegel. Ni bilo lahko, saj je bilo veliko kandidatov za to etapno zmago. Zahvaliti se moram Maestriju, ki je odlično sodeloval. Brez njega mi ne bi uspelo,« je bil po uspehu presrečen ​Julian Alaphilippe. ​Zmaga Francoza je povsem spominjala na zmago Slovaka Petra Sagana, ki je leta 2020 pri svojih 30 letih prav tako debitiral na Giru in nato na enakem terenu slavil in na povsem enak način dokončal svoj karierni slam zmag na tritedenskih dirkah.

Pogačarju je bila trasa zelo všeč

Da je Alaphilippe uresničil svoje sanje, se lahko zahvali tudi prvemu kolesarju sveta in dirke po Italiji, ki se je tokrat držal glavnine in ni izrazil želje po svoji četrti etapni zmagi na dirki. »Trasa mi je bila zelo všeč in bi rad zmagal to etapo. Vseeno sem tukaj zaradi skupnega seštevka in za menoj je nov uspešen dan,« je etapo povzel v rožnato odeti, ki je zopet tekmoval s črnimi kratkimi hlačami, ​Tadej Pogačar (UAE Emirates):

Kot smo v Dnevnik pisali, na Giru razsaja bolezen. Veliko govora je bilo tudi, da je bolan kolesar iz Klanca pri Komendi, ki je že na prosti dan tarnal nad zamašenim nosom. »Ne vem, morda gre za alergijo ali rahel prehlad, a počutim se odlično,« je v ponedeljek svoje zdravstveno stanje komentiral Pogi. Danes so govorice postale še močnejše, zato je na zadnjem vzponu dneva z napadom poskusil tudi njegov pri izzivalec Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), a Pogačar niti za trenutek ni pokazal slabosti in je v cilj prišel varno v skupini z ostalimi kapetani. Danes kolesarje čaka še ena lažja etapa za sprinterje, nato pa sledita dve odločilni etapi v boju za rožnato majico. Sobotni kronometer in nedeljska kraljeva etapa s ciljem v Livignu. x

Giro v številkah 12. etapa, Martinsicuro–Fano (193 km): 1. Alaphilippe (Fra, Soudal-Quick Step) 4,07:44, 2. Narvaez (Kol, Ineos Grenadiers) + 0:31, 3. Hermans (Bel, Alpecin-Deceuninck) + 0:32, 4. Valgren (Dan, Education Easypost) + 0:43, 5. Scaroni (Ita, Astana) isti čas, 13. Pogačar (UAE Emirates) + 5:25, 94. Mezgec (Jayco-AlUla) + 11:59, 110. Tratnik (Visma Lease a bike), 114. Novak (vsi Slo, UAE Emirates) oba isti čas. Skupno po 12. od 21 etap: 1. Pogačar 45,22:35, 2. Martinez +2:40, 3. Thomas +2:56, 4. O'Connorr +3:39, 5. Tiberi (Ita, Bahrain-Victorious) +4:27, 41. Tratnik +49:52, 37. Novak +1,34:31, 107. Mezgec +2,07:15.