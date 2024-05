Preiskovalna komisija je v vmesnem poročilu o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank navedla, da naj bi posamezna gradbena podjetja v zameno za koncesije za čiščenje vodotokov nakazovala denar medijem blizu SDS. »Omenjene oglaševalske pogodbe v skupni višini 500.000 evrov pa so bile sklenjene v času, ko so omenjena gradbena podjetja s strani ministrstva za okolje, ki ga je takrat vodil Andrej Vizjak, pridobila koncesije za upravljanje in čiščenje vodotokov,« piše v poročilu.

Danes so zaslišali direktorja NGN Eko Tadeja Hata in DL Naložbe Gregorja Napreta. Hat je potrdil, da podjetje sodeluje s celjskim podjetjem Nivo Ek kot podizvajalec in so eni njihovih največjih naročnikov, niso pa edini. Potrdil je tudi, da so v obdobju 2020-2022 med drugim oglaševali na Požareportu in v tedniku Demokracija. Za oglaševanje pa so se odločili, ker meni, da Požareport z objavljenimi informacijami dviguje največ prahu, zato je tudi učinek posledično velik.

Na vprašanje predsednice komisije Tamare Vonta, kako to, da so v podjetju NGN Eko za oglaševanje plačevali več, kot je določeno v ceniku, pa je Hat dejal, da to ne drži, saj so plačevali v skladu s ponudbo in naročilom. Prav tako jim nihče ni naročil, v katerih medijih naj oglašujejo, ampak o tem odloča sam.

Sodelovanje s podjetjem Nivo Eko je pred komisijo potrdil tudi direktor podjetja DL Naložbe Gregor Napret. Po njegovih besedah DL Naložbe oglašujejo v različnih medijih, v obdobju, ki ga preiskuje komisija, pa so med drugim oglaševali v Demokraciji in na portalu Škandal24. Zanikal je tudi, da bi mu kdo naročil ali svetoval, da mora oglaševati v točno teh medijih ali da bi mu to kdo naročil.