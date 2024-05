Zajtrki, polni beljakovin, so prava mala zmaga. Ker vsebujejo veliko beljakovin, so zdravi, pa še prav dobro nasitijo. Poleg jajc vsebujejo še skuto in feto, zato niso preveč “jajčnega” okusa. Da vsebujejo špinačo, je pa še dodaten plus. Špinača poskrbi za barvo in boljši okus, pa še zdrava je. Pa še to – ti mafini ne vsebujejo moke ali kakšnih drugih oh-jev, zato za polnovreden zajtrk dodajte kak kos polnozrnatega kruha ali pa poleg, ali raje potem, popijte še dober smuti.

Mafine pripravite vnaprej, nato pa shranite v neprodušno zaprti posodi v hladilniku in nato zjutraj le na hitro – 30 sekund bo dovolj – pogrejte v mikrovalovni pečici. Med pogrevanjem jih raje pokrijte, da jih med segrevanjem ne raznese. Ker kdo si pa želi zjutraj čistiti še mikrovalno pečico?!

Mafini so sestavljeni z naslednjimi sestavinami:

JAJCA – Mafini vsebujejo dokaj veliko število jajc. Z osmimi jajci lahko pripravite 10 manjših mafinov, kar je 5 porcij, če na enkrat pojeste dva ali 10 porcij, če na enkrat pojeste enega. Seveda jih za “navadne” mafine porabite manj, vendarle pa so to le jajčni mafini.

SKUTA IN FETA – Skuta je čudovita sestavina, ki se prav lepo speče, saj doda volumen in dober okus. Namesto fete lahko uporabite mocarelo, kozji sir …

ŠPINAČA – Uporabite svežo špinačo, ki jo dobro sesekljte, lahko pa bi uporabili tudi dobro ožeto odmrznjeno špinačo. Dodajte še sušene paradižnike in malo mlade čebule. Namesto ali poleg špinače lahko uporabite tudi sesekljano papriko katere koli barve, bučko, gobe …

ZAČIMBE – V mafine dajte sušen česen, baziliko, sol in poper. Lahko dodate tudi sveže dišavnice.

Ti mafini so popolnoma zelenjavni, lahko pa v mafine dodate še različne mesnine, tunino in podobno.

Mafine lahko pojeste za zajtrk, malico ali celo za večerjo z nekaj kruha in solato.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 10 manjših mafinov)

8 velikih jajc

150 g skute

1/2 žličke sušene bazilike

1/2 žličke sušenega česna

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

60 g fete

200 g sveže špinače

4 sušenih in v olje vloženih paradižnikov

1 žlica sesekljanega zelenega dela mlade čebule

nekaj olja za namastitev pekača

Pečico segrejte na 175°C.

Jajca ubijte, dodajte skuto in začimbe ter dobro razžvrkljajte.

Špinačo dobro sesekljajte, dodajte v jajčno zmes, dodajte narezane paradižnike, mlado čebulo in večino fete ter premešajte.

Pekač naoljite (ali razporedite papirnate modelčke), nato pa jajčno zmes enakomerno razdelite na približno 10 porcij. Na vrh razdelite preostalo feto in pekač previdno postavite v ogreto pečico in pecite približno 20 minut. Pecite toliko časa, da jajca zakrknjejo, okoli pa se začne delati rjav obroček. Mafine pustite počivati v pekaču še 10 minut, da do konca zakrknejo.

Mafine postrezite s kruhom in/ali sadjem.

Mafine ohladite in postavite v posodo, jo dobro zaprite in hranite v hladilniku do 5 dni. Pred postrežbo mafine pogrejte v mikrovalovni pečici približno za 30 sekund.