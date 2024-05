Dežela Lombardija se že od začetka tedna sooča z obilnimi padavinami, zvečer pa naj bi se še okrepile. Reka Lambro je v Milanu in okolici povzročila več nevšečnosti. Tamkajšnji mediji poročajo, da so morali reševati moškega, ki je obtičal na barki in je grozilo, da ga bo odnesla narasla reka. Reševati so morali tudi več voznikov, ki so ostali ujeti v podvozih. Včeraj zvečer pa je bregove prestopila tudi reka Seveso, ki je poplavila milanske soseske Niguarda, Bicocca in Isola.

Oblasti so v mestu Monza zaprle vse šole, ki so v bližini reke. Prebivalce pa so pozvale, naj ne uporabljajo svojih avtomobilov. Zvečer naj bi se padavine še okrepile.