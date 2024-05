»Osvojil je največje število glasov občinstva in se uvrstil na 2. mesto. Po skupine Riva je to največji uspeh kateregakoli hrvaškega predstavnika na Evrosongu. To je fantastičen rezultat, za kar se mu iskreno zahvaljujemo,« je Plenković povedal na seji vlade in dodal, da se je vlada odločila, da ga za njegov uspeh in promocijo Hrvaške nagradi s 50.000 evri.

Na predsednikove besede in nagrado se je na omrežju Instagram kmalu odzval tudi Baby Lasagna. »Zahvaljujem se hrvaški vladi za denarno nagrado v višini 50.000 evrov. Vseeno pa tega denarja ne morem sprejeti. Lahko bi navedel veliko razlogov, najbolj pomemben in zadosten pa je, da obstaja veliko drugih posameznikov in organizacij, ki bi jim ta denar veliko pomenil,« je zapisal in dodal, da prosi Plenkovića, če lahko v njegovem imenu in imenu hrvaške vlade podari 25.000 evrov Zavodu za pediatrično onkologijo in hematologijo Mladen Ćepulić, preostalih 25.000 pa Zavodu za pediatrično hematologijo, onkologijo in transplantacijo matičnih celic KBC iz Zagreba.