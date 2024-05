V Sloveniji deluje 13 potujočih knjižnic, tudi v Ljubljani, Ajdovščini, Murski Soboti, Tolminu in drugod. Takšna mreža prispeva k večji fizični in družbeni dostopnosti knjig. Bibliobusi obiskujejo urbane predele in podeželske kraje, kjer v bližini ni stacionarnih knjižnic, ustavljajo pa se tudi pred domovi za starejše in šolami za otroke s posebnimi potrebami ter tako knjige in branje približujejo tudi ranljivim družbenim skupinam.

Prvi potujoči knjižničar pri nas je bil Lovro Stepišnik, ki je v prvi polovici 19. stoletja na območju Slovenske Bistrice v odročne kraje knjige nosil v košu. Za tem so knjige med ljudi prinašali v kovčkih, leta 1973 pa se je v Kopru na pot podal prvi bibliobus v Sloveniji.