Na koprski policijski upravi so pojasnili, da naj bi 50-letni domačin vstopil v trgovino v Gorjanskem, kričal, nato pa s šibrovko ustrelil v strop. Poleg prodajalke sta bili v času streljanja še dve osebi, vendar strelec na srečo ni nikogar ranil. 50-letnik je nato zapustil trgovino in pred njo sprožil še en strel v avtomat za napitke, nakar se je usedel v avtomobil in odpeljal proti stanovanjski hiši, kjer je repetiral puško in nasilno odprl vrata. »Pri tem je članom družine grozil in v hiši še enkrat ustrelil. Ponovno je kraj zapustil in se odpeljal proti svojemu domu, kjer se je zaprl v hišo,« so pojasnili policisti, ki so na kraj poslali več patrulj in policijskega pogajalca. Slednjemu je prek telefona uspelo vzpostaviti stik s 50-letnikom, po več kot polurnem pogovoru pa je 50-letnik prišel iz hiše in predal policistom.

Policisti nadaljujejo s preiskavo povzročitve splošne nevarnosti, po aretaciji pa so 50-letniku odredili pridržanje.