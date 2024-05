Policisti so v zadnjem letu v Celju in okolici obravnavali več požarov, za katere so sumili, da so podtaknjeni. »Vse skupaj se je začelo z manjšimi požari v smetnjakih, na travnikih in drugih površinah, ki so jih v več primerih pogasili občani sami. Dogajanje se je stopnjevalo do te mere, da smo okrepili opazovalne službe na območju Celja ter izvajali več tedenske poostrene nadzore, v katerih smo preverili identiteto večjega števila oseb. Aktivnosti so se obrestovale, saj smo s pridobljenimi podatki, ogledi posnetkov varnostnih kamer in z mnogimi ostali aktivnostmi izsledili osumljenega,« so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Celje.

Pri osumljenem 38-letniku so med hišno preiskavo zasegli več pripomočkov za podtikanje požarov. Zasegli so mu tudi nekaj prepovedanih drog ter več kosov hladnega orožja. Zaradi suma treh požigov, dveh poškodovanj tuje stvari ter treh primerov povzročitve splošne nevarnosti ga je preiskovalni sodnik poslal v pripor.