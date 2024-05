Slovaki so si želeli močnega in odločnega voditelja – izvolili so konzervativnega in nacionalističnega Fica

Globalizacija je v zadnjih desetletjih koristila predvsem velikim mestom, kot je Bratislava, ne pa podeželju, kjer je potreba po socialni politiki večja in kjer so ljudje s svojim nizkim življenjskih standardom lažji plen populistov, ki razpihujejo strasti proti EU, migrantom, madžarski manjšini, Romom in LGBT.

Menda pa je Orban v zadnjih mesecih spuščal migrante na Slovaško ravno zato, da pomaga Ficu, ki je v predvolilni kampanji dajal poudarek boju proti njim. Sedanji Fičev politični comeback je treba pripisati tudi temu, da po prepirih in kaosu v desnih vladah 2020–2023 kar 70 odstotkov Slovakov ne verjame v državne institucije, kar pomeni, da so iskali močnega in odločnega voditelja, kakršnega pooseblja Fico. Poleg tega je leto pred volitvami življenjski standard padel za 4,5 odstotka.