Luka Dončić je z Dallasom tik pred tem, da v ligi NBA izenači svoj največji moštveni uspeh v karieri. Po zmagi na peti tekmi proti Oklahomi ga od finala zahodne konference, kamor se je prebil v sezoni 2021/22, loči le še en uspeh. Zdravstveno načeti slovenski zvezdnik se je to pot zavestno odločil, da se bo ognil pritožbam nad sojenjem, zaradi česar je v zadnjem obdobju znova dobival precej kritik. »Osredotočil sem se le na košarko. Včasih pozabim, da je to stvar, ki jo ljubim. Odločil sem se, da se bom zabaval in igral z nasmeškom na obrazu,« je pojasnil Luka Dončić. Odločitev je bila pravilna, saj je bil z 31 točkami, enajstimi asistencami in desetimi skoki glavni junak velike zmage Dallasa.

Če bi šlo za redni del sezone, ne bi igral

Dosežek Luke Dončića je ob vseh težavah s poškodbami še toliko bolj hvalevreden. Pred peto tekmo so ameriški mediji razkrili, da naj bi bile bolečine, ki jih prenaša, na robu sprejemljivih. »Če bi bili v rednem delu sezone, bi Luka počival vsaj dva tedna, verjetno pa več. Vsak dan preživi dve do tri ure na intenzivnih terapijah,« je razkril vir iz slačilnice Dallasa. 25-letnega Ljubljančana naj bi najbolj ovirale bolečine zaradi zvina desnega kolena, ob tem pa ima težave tudi z levim, hrbtom, že štiri mesece pa tudi z Ahilovo tetivo na levi nogi. Vse skupaj je slaba novica tudi za Košarkarsko zvezo Slovenije, saj reprezentanco v začetku julija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre. Če Dallas izloči Oklahomo, se zdi skoraj nemogoče, da bi bil na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, tudi v primeru, da do tega ne pride, pa bi njegov nastop visel na nitki. Na to je sicer pred kratkim namignil tudi sam.

Dallasova številka 77 je bila sicer po tekmi nasmejana kot že dolgo ne. Zaradi vseh okoliščin mu na zadnjih tekmah ni steklo, tokrat pa je bil odličen. Moštvo mu je sledilo, zato zmaga praktično celotno tekmo ni bila ogrožena. »Na nekaterih tekmah sem imel občutek, da sem pustil ekipo na cedilu. Tokrat na srečo ni bilo tako. Bolečine? Počutim se odlično (smeh, op. p.)... Ni lahko, trudim se, stiskam zobe in igram,« je povedal Luka Dončić. Po porazu na četrti tekmi ga ni skrbelo, bil je prepričan, da bodo s soigralci popravili nekatere stvari v igri, kar se je uresničilo. »Bili smo boljši v obrambi, nismo jim dovolili toliko skokov v napadu. Ob tem smo igrali hitreje, z Irvingom pa sva ob podvajanjih našla proste igralce. Enostavno imamo izjemno moštvo. Skupaj smo šele pet mesecev, a se izredno zabavamo, posledično pa pridejo tudi rezultati.«

Že na ogrevanju je vedel, da Oklahomo čaka dolg večer

Ob Dončiću je to pot pri Dallasu izstopal nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Derrick Jones Jr, ki je dosegel 19 točk. Pri Oklahomi je s 30 točkami, osmimi asistencami in šestimi skoki znova blestel Shai Gilgeous-Alexander. »Že na ogrevanju sem razmišljal, da Oklahomo čaka dolg večer. Luka je namreč zadeval vse. Ko pride v tak ritem, ga je nemogoče zaustaviti,« je povedal Derrick Jones Jr. Trenerju Dallasa Jasonu Kiddu je bilo všeč, da se je bolj kot s sodniki ukvarjal s košarko. »Je pa potrebno razumeti, da je samo človek, ne robot. Včasih se nam zdi samoumevno, da bo dosegel 30 točk ter po deset asistenc in skokov. Končnica je naporna, fizično in psihično te izčrpa. Kot igralec pa moraš tudi razumeti, da na gostujočih tekmah sodniki pogosto ne bodo sodili tebi v korist. To moraš sprejeti in najti načine, kako biti učinkovit. Luki je to tokrat uspelo.«