Srečanje s kačo je za večino neprijeten dogodek. Kako so ga doživele uslužbenke na policijski postaji Koper, ni čisto jasno, je pa iz zapisa na facebooku razvidno, da so jim na pomoč priskočili kolegi in da panike ni bilo.

»Naše administratorke so ugotovile, da jih nekdo opazuje. Ravno nad pisalno mizo je namreč izza luči pokukala mala glavica. Pogumni sodelavci so zadevo takoj vzeli v svoje roke. Malo kačo so seveda rešili in jo izpustili v bližnje grmovje,« so zapisali koprski policisti in nepovabljeni obiskovalki zaželeli še veliko sreče.