Komisija je postopek uvedla na podlagi oktobra 2023 prejete prijave, ki je vsebovala očitke o zaposlitvi določene javne uslužbenke, s katero naj bi bil povezan podžupan Občine Divača Mario Benkoč. »Komisija je zadevo podrobno preučila ter pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila. Ugotovila je, da se je Mario Benkoč s sodelovanjem v javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi Občine Divača, v katerem je bila izbrana kandidatka, s katero ima osebne in poslovne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, kot ga opredeljuje 11. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,« so zapisali v sporočilu.

Kot je v postopku ugotovila komisija, sta podžupan in izbrana kandidatka soustanovitelja oziroma družbenika v določenem zavodu. Soustanoviteljstvo oziroma družbeništvo v zavodu pa ustvarja osebne in poslovne stike, kar je v konkretnem primeru posledično pomenilo, da je podžupanov zasebni interes vplival na njegovo nepristransko izvajanje nalog v razpisni komisiji, s tem pa je osebi, s katero ima izkazane osebne in poslovne stike, omogočil korist.

Moral bi obvestiti nadrejenega

Mario Benkoč ob seznanitvi z okoliščino, da je ena izmed kandidatk za prosto delovno mesto družbenica in soustanoviteljica zavoda, katerega soustanovitelj in družbenik je tudi sam, o tem ni v roku treh delovnih dni pisno obvestil svojega nadrejenega v konkretnem primeru predsednika natečajne komisije, s čimer je ravnal v nasprotju z določbami 38. člena ZIntPK.

»Komisija ponovno poudarja pomen doslednega izogibanja nasprotju interesov, saj gre pri tem za enega ključnih institutov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi,« so še zapisali in opozorili, da je od dokazanega nasprotja interesov do korupcije praviloma le še korak.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.