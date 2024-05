Štirinajstletna Vanja Gorčevska je izginila 27. novembra lani na poti v šolo. V obsežni iskalni akciji so preiskovali zapuščene objekte, tudi korito reke Vardar, natančno so pregledali na stotine ur posnetkov nadzornih kamer. Truplo najstnice so par dni kasneje našli zakopano na obrobju Skopja, s pištolo naj bi jo ubili že nekaj ur po ugrabitvi. Šlo naj bi za grozljiv zločin, saj naj bi ji pred tem zvezali roke in noge ter jo zavili v spalno vrečo. Tako vsaj pravi policija. Še isti dan so potrdili, da so našli še truplo 74-letnega frizerja Panča Žeževskega, ki je izginil tri dni pred Vanjo. Zločina naj bi izvedli isti ljudje, motiv zanju pa je bil koristoljubje, pogoltnost, pišejo lokalni mediji.

Preberite: V umor naj bi bil zaradi pogoltnosti vpleten tudi najstničin oče

Izročitev prvoosumljenega

Osumljenih umora je pet ljudi, med katerimi je tudi Vanjin oče Aleksander, ki naj bi sodeloval vsaj pri ugrabitvi oziroma jo celo naročil. Sam obtožbe zanika, konec februarja letos je na sodišču milo zajokal in uspel izdaviti le: »Ne razumem. Jaz njih ne poznam.« S čimer je najverjetneje mislil na soobtožene. Po več mesecih pripora so mu aprila odobrili hišni pripor. Za zapahi pa na sojenje čakajo še trije osumljenci (vsaj eden je priznal, kaj so storili), včeraj pa se jim je pridružil četrti, ki naj bi bil kolovodja celotnega krvavega dejanja. Gre za prvoosumljenega Ljupča Palevskega z vzdevkom Palčo, ki so ga 6. decembra lani na osnovi mednarodnega naloga za prijetje ulovili v Carigradu. Tja je pobegnil prek Srbije in Bolgarije. Prav on naj bi pritisnil na sprožilec in dejansko umoril tako Vanjo kot 74-letnega upokojenega frizerja.

Preberite: Če bi policija opravila svoje delo, bi bila še živa

Posebna celica z lastno kopalnico

Lokalni mediji poročajo, da so Palča včeraj izročili v domovino. Ko je letalo pristalo na letališču v Skopju, kjer je vladalo »obsedno stanje«, sopo protokolu počakali, da so ga zapustili vsi ostali potniki, šele potem so izkrcali njega ter ga odpeljali naravnost v pripor v Šutki. Da se jim bo že včeraj pridružil razvpiti Palčo, je za makedonske medije potrdil direktor Šutke Filip Andov. »Soba zanj je že pripravljena. Na voljo bo imel poseben hodnik, po katerem se bo lahko gibal. Bo pod okrepljenim video nadzorom z dodatnim številom paznikov. Ima tud posebno kopalnico. Tudi za njegovo hrano obstaja poseben protokol, ve se, koliko paznikov ga bo varovalo in to pod posebnimi pogoji,« je še razložil.

Preberite: Pripor za osumljene, pozivi k smrtni kazni in neodgovorjena vprašanja