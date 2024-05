Zdravnik ob 18h: Rak prostate - uspeh zdravljenja je odvisen od zgodnjega odkritja

Rak prostate in težave s prostato nasploh so pogosta težava sodobnega moškega. V oddaji Zdravnik ob 18h, ki jo bo danes ob 18. uri vodila Sergeja Širca iz družbe Aetas, bo urolog doc. dr. Simon Hawlina spregovoril o tematiki in moške opozoril na tveganja za nastanek raka prostate, ki pridejo po 50. letu.