Podpredsednik društva Bralna značka Slovenije - Zveza prijateljev mladine Slovenije Slavko Pregl je povedal, da projekt Zlata bralka, zlati bralec traja že 21 let. Veseli ga, da lahko osnovnošolce, ki redno berejo, tudi tokrat nagradijo ob koncu šolskega leta. Poudaril je, da na tak način »mečemo seme, ki bo rodilo pri bralcih vse življenje«.

Članica programskega odbora društva Metka Kostanjevec se veseli, da je »bralna značka letos izbrala knjigo, ki prinaša poezijo s humorjem«. Po njenih besedah je humor pomembna komponenta literature, saj nagovori mlade bralce v svetu, ki je lahko precej turbulenten. Meni, da je za osnovnošolce humor lahko pripomoček, s katerim zmorejo skakati z ene ovire na drugo.

Po besedah likovne urednice pri založbi Mladinska knjiga Tanje Komadina avtor knjige Mali črv Oto in druga golazen Tomaž Lavrič slovi kot izjemen stripar in risarski kameleon. »Enim bodo pesmice všeč, ker so zanimive, poučne in se lepo rimajo, drugim pa zato, ker so kratke in hecne,« je povedala o poeziji v knjigi.

Knjižna zbirka Zlata bralka, zlati bralec je najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija. Poleg zbirke je društvo skupno razdelilo že 738.500 knjig.