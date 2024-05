Za kolesarji na 107. dirki po Italiji je prehodna, 207 kilometrov dolga etapa, ko so se iz Kampanje preselili v Abruce. A še preden je Jonathan Milan dobil sprint glavnine za svojo drugo zmago na letošnjem Giru in tretjo v karieri na italijanski pentlji, je kolesarski svet šokirala novica, da se od dirke poslavlja najboljši mladi kolesar do tistega trenutka, Belgijec Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike).

Enaindvajsetletni Belgijec je zasedal peto mesto v skupnem seštevku dirke, danes pa je postal že četrti kolesar čebel, ki je odstopil na letošnji dirki po Italiji. »Z veliko žalostjo sporočamo, da Cian ne bo startal na etapi. Zjutraj se ni počutil dobro. Za nas je to velik udarec, a tisti, ki ostajajo, se bodo borili naprej,« je novico pred začetkom enajste etape sporočil športni direktor nizozemskega moštva Marc Reef.Belgijski kolesar je že osmi na letošnji dirki, ki je odstopil zaradi bolezni.

Ekipe imajo še vedno zdravstvene protokole

Italijansko pentljo že drugo leto zapored krojijo bolezni. Lani je zaradi različnih bolezni odstopilo kar 20 kolesarjev, letos po polovici dirke osem. »To je tudi nekakšna specifika Gira. Lani je šlo v prvi polovici resnično za okužbe s covidom, kasneje pa za bolezni, ki jih tekmovalci velikokrat staknejo med etapo zaradi obilice dežja in meteornih voda. Letos dežja še ni bilo veliko, tako da točnega vzroka bolezni ne poznam, ne gre pa za covid,« nam je v telefonskem pogovoru dejal Krištof Knap, sicer zdravnik slovenske reprezentance in moštva Bahrain-Victorious, ki pa trenutno ni na Giru.

Lani je najbolj pretresel odstop Belgijca Remca Evenepoela, ki je na dan odstopa nosil rožnato majico vodilnega, letos pa odstop njegovega rojaka Ciana Uijtdebroeksa, ki je Giro zapustil kot vodilni mladi kolesar. Število odstopov zaradi bolezni v zadnjih letih se je zelo povečalo v primerjavi s statistiko prejšnjih let. »Ekipe še vedno skrbimo za protokole proti okužbam. Vedno imamo seboj teste za gripo in covid. Med potovanji v naši ekipi svetujemo tudi maske, na tekmovanjih pa jih ne uporabljamo, saj so tekmovalci v mehurčku,« nam je moderne pristope orisal Knap. Na vprašanje, zakaj prihaja do več odstopov zaradi »prehlada«, je odgovoril: »Med dirkami ves čas spremljamo različne parametre tekmovalcev in hitro vidimo, da gre kaj narobe. Ko tekmovalec zboli, od njega nikdar ne zahtevamo, da nadaljuje. Sami večinoma poskušajo, a denimo lani na Giru, ko so kolesarji zboleli zaradi meteornih voda, so dobili takšno drisko, da naslednji dan niso mogli ohranjati primerne hidracije, in so zato odstopili.«

Pogačar je ves čas pozoren

Tudi zaradi velikega šoka v nizozemski ekipi sta včeraj bežala kar dva predstavnika čebel, a trojica ubežnikov ni imela nobenih možnosti za končni uspeh, saj so sprinterji na pretežno ravninski etapi stvari vzeli v svoje roke. V kaotičnem sprintu, ki ga je po hudem boju dobil Jonathan Milan, ki je ugnal Tima Merlierja, je prišlo tudi do padca. Na srečo so se ga vsi najboljši kolesarji izognili in v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. »Tik pred menoj se je zgodil padec. Nesreča v kolesarstvu nikoli ne počiva. Dirkam po načelu, da se nikoli ne želim dotikati kolesarja pred seboj in poskušam nadzirati stvari v svojem mehurčku in kaj se dogaja dva metra okoli mene,« je svoja načela, kako se izogniti nevšečnostim, predstavil ​Tadej Pogačar, ki je zanesljivo ostal vodilni kolesar na dirki.

Njegov moštveni kolega Juan Sebastian Molano je bil tokrat tretji, prvi kolesar sveta pa mu ni mogel pomagati v zaključku. »Preveč vetra v prsa, zato nisem bil dovolj močan. Tokrat je bilo to delo za težje kolesarje,« je razložil. Odlično je delo opravil Luka Mezgec, ki je bil ob pravem času na pravem mestu, da povede Caleba Ewana do dobrega izhodišča, a Avstralec ni zmogel držati njegovega kolesa in dobra uvrstitev je splavala po vodi. Danes je v Italiji na sporedu etapa za ubežnike.

*** 20 kolesarjev je lani na Giru odstopilo zaradi bolezni, letos po polovici dirke osem, obe številki pa sta daleč nad dolgoletnim povprečjem.

*** Lani je šlo v prvi polovici resnično za okužbe s covidom, kasneje pa za bolezni, ki jih tekmovalci velikokrat staknejo med etapo zaradi obilice dežja in meteornih voda. Letos dežja še ni bilo veliko, tako da točnega vzroka bolezni ne poznam, ne gre pa za covid. Krištof Knap, zdravnik